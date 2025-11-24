２３日午後１０時４０分頃、茨城県坂東市幸田のリサイクル工場で、炎が上がっているのを近隣住民が発見し、１１９番した。県警境署によると、工場敷地内に置かれた産業廃棄物などが入った袋が燃えている。けが人はいないという。出火当時、工場は稼働していなかった。