23日午後、愛知県春日井市で住宅が全焼する火事があり、住人とみられる女性1人が死亡しました。警察によりますと、23日午後2時前、春日井市八田町2丁目の住宅から火が出て、「家が燃えている」と95歳の住人の女性から消防に通報がありました。消防車など12台が出て火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼したほか、隣のアパートの壁の一部が焼けました。消防によりますと、消火活動中