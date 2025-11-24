11月23日、京都競馬場で行われたG1・マイルチャンピオンシップ（芝1600m）は、1番人気のジャンタルマンタルが盤石のレース運びで快勝。G1・4勝目をマークしてまさにマイルチャンピオンとしての貫禄を示した。イギリスから参戦した外国馬ドックランズは後方から運んだものの９着まで。マイルCS、レース後ジョッキーコメント1着ジャンタルマンタル川田将雅騎手「チャンピオンであることを証明できてホッとしています。前回敗れて