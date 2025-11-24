カンボジアの首都プノンペンにあるプリンス銀行の支店（写真／アフロ）国際ロマンス詐欺から投資詐欺、オンラインカジノ詐欺まで世界中をターゲットに詐欺をしまくって、先月には国際犯罪集団として指定されたのが東南アジアの国・カンボジアを拠点に活動する大企業「太子集団（タイヅジイトゥアン／プリンス・グループ）」だ。実はこのグループの支社は日本にもある。ということで、東京と大阪にある事務所に突撃、日本人関係者へ