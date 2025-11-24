「ローソン」は、11月18日（火）から2週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施中。今回は、11月24日（月）から順次発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。【写真】ボリュームがすごい！「盛りすぎチャレンジ」第2弾商品一覧■グルメもスイーツも盛りすぎ！6月に実施された同キャンペーンの追加開催となる今回の「盛りすぎチャレンジ」では、過去