＜大相撲十一月場所＞◇千秋楽◇23日◇福岡・福岡国際センター【映像】カメラが捉えた付け人の“明暗” 歓喜の涙と失意の…関脇・安青錦（安治川）が3敗同士の優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）も撃破し、幕内初優勝を遂げた。ウクライナ出身の力士が賜杯を抱くのはこれが初の快挙。わずか3年半で栄冠を手にした直後、花道を引きあげていった安青錦は付け人と力強いハグ。涙でぐしゃぐしゃの顔をした付け人を見るなり、互いに目