最終ラウンド、通算17アンダーで5位の畑岡奈紗＝ティブロンGC（共同）【ネープルズ（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフの今季最終戦、CMEツアー選手権は23日、フロリダ州ネープルズのティブロンGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、9位で出た畑岡奈紗が66と伸ばし、通算17アンダーの271で日本勢最高の5位に入った。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）が68で回り、通算26アンダーで大会2連覇を達成。今季3勝目