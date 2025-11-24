【ぐっすり眠れるプログラム】夜寝るために必要な食品をとる「睡眠用朝食」 ぐっすり眠れるPOINT □ メラトニンの材料になるトリプトファンをとる□ トリプトファンは寝る14～16 時間前にとる□ 必須アミノ酸のトリプトファンは毎日とる□ トリプトファンを簡単に摂取できるバナナ、ヨーグルトを食べ、牛乳を飲む 睡眠に必要なホルモン「メラトニン」。メラトニンを分泌するための材料である必須アミノ酸のトリプト