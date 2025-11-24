◆赤松賞（１１月２３日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）２３日の東京９Ｒ・赤松賞（牝馬限定、２歳１勝クラス、芝１６００メートル）は、５番人気のヒズマスターピースが逃げ切り、未勝利戦に続く２連勝を飾った。阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）へ向けて、名門・国枝厩舎から楽しみな一頭が誕生した。発馬を決めるとジワッと先手を奪い、道中はマイペースに持ち込んだ。最後の直線を抜群の手応えで迎えると、しぶとく