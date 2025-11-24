◆明治安田Ｊ３リーグ▽第３７節福島３―１沼津（２３日、静岡・愛鷹競技場）アスルクラロ沼津の最下位が決まった。勝ち点４差で追っていた１９位の讃岐が八戸に勝利したため、ホーム最終戦途中に確定。試合も福島に１―３で敗れた。沼津はホーム＆アウェー方式で行われる、ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦（１２月７、１４日）に回る。沼津のホーム最終戦は完敗に終わった。０―１の後半１１分にＰＫを得たものの