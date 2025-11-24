中島佑気ジョセフ（陸上400m）インタビュー＠中編◆中島佑気ジョセフ・前編＞＞世界陸上１カ月半前は出場すら危うい「崖っぷち」だった◆中島佑気ジョセフ「私服」フォトギャラリー＞＞今年9月に開催された「東京2025世界陸上」で、男子400mに出場した中島佑気ジョセフ（富士通）は数々の快挙を成し遂げた。予選では44秒44の日本新記録を樹立。そして決勝では、34年前の高野進を上回る6位に入り、満員の国立競技場を沸かせた。