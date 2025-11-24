中島佑気ジョセフ（陸上400m）インタビュー＠前編◆中島佑気ジョセフ「私服」フォトギャラリー＞＞今年9月に開催された「東京2025世界陸上」で、陸上ファンのみならず世間にその名を知らしめたひとりが、男子400mの中島佑気ジョセフ（富士通）だろう。大会2日目の予選でいきなり44秒44の日本新記録を樹立し、準決勝でも44秒53の好記録で2着となり、決勝進出を決めた。この種目で日本勢がファイナリストとなるのは、1991年の東