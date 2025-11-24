待ちに待った世界デビューで信頼の先発起用が続いた。U-17日本代表のMF小林志紋(広島ユース)はU-17W杯序盤戦に体調不良で出遅れたが、グループリーグ第3戦から準々決勝まで4試合連続先発出場。高い技術とポジショニングセンスで多くのチャンスに絡み、ベスト8入りに貢献した。しかし、大会を終えて残ったのは世界に挑んだ充実感よりも、大きな悔しさだった。小林は大会開催地のカタールから成田空港に帰国した23日夕、新たな決