今回は、妻が離婚を決意した瞬間についてのエピソードを紹介します。「お前一人で娘を育てられるわけねーだろ（笑）」「私の夫はパチンコが大好きで、暇さえあればパチンコに行き、多額のお金を使っています。最近はお金を借りてまでパチンコをするので、さすがにありえないと思って、夫に『次、またお金を借りたら離婚するから』と伝えました。でも夫は『お前一人で娘を育てられるわけねーだろ（笑）』とバカにしたように言い、私