¡ã¾ðÊóºÇÁ°Àþ¡§¥¨¥ó¥¿¥á±Ç²è¡ä½÷Í¥¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê23¡Ë¤¬¡¢28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¡ÊÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£³©Àî¾Þºî²È¤ÎÂ¼ÅÄº»Ìí¹á»á¤¬15Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢À­°¦¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¿Í¹©¼øÀº¤Ç¤ÎÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤òÉÁ¤­¡¢¼þ°Ï¤ÎÉáÄÌ¤È¼«Ê¬¤ÎÍß¾ð¤È¸þ¤­¹ç¤¦¾¯½÷¤ò±é¤¸¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡ËÎÏ¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÌî