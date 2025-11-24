きょう（24日）未明、東京・足立区の菓子工場兼住宅で火事があり、男性1人が死亡、1人がけがをしました。きょう（24日）午前4時頃、足立区東伊興の3階建ての菓子工場兼住宅から火が出ました。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、建物の3階30平方メートルが焼けたということです。東京消防庁によりますと、3階から60代とみられる男性が心肺停止の状態で救出され病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたほか、60