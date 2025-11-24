女優の井桁弘恵（28歳）が、11月22日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。結婚相手は「寂しがり屋じゃない人」が良いと話し、「束縛は最悪」「『何してんの？』とか聞かれたくない」と語った。井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。結