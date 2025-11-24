アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、11月24日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“海外撮影”への思いを語った。イタリアの高級ブランド・ブルガリのアンバサダーに就任した目黒が、イベント出演後、番組のインタビューに対応。目黒は先日、米国テレビ界の“アカデミー賞”ことエミー賞18部門、さらにゴールデングローブ賞4部門を受賞した「SHOGUN 将軍」の続編に、新キャストとして“参