「最近そっけない」「なんか距離を感じる」──。そんな違和感があるとき、男性の気持ちはすでに別のほうへ向いていることがあるんです。特に浮気にハマった男性は、あなたとの“優先順位”が静かに入れ替わり始めるもの。そこで今回は、そんな時に見られる“男性の変化”を紹介します。会うための理由が消え、“会えない理由”ばかり並べる浮気している男性ほど、「仕事」「体調」「急な予定」など“会えない理由”を量産します。