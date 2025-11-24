¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉðÆâÍ³µª»Ò¤Î7ºÐÇ¯²¼É×¤ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGU