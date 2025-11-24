「運動は苦手。でも、このまま何も変えないのは不安…」。そんな悩みを抱えていたSさん（30代後半・WEBデザイナー）が取り入れたのは、SNSで見かけた“深呼吸を数回するだけ”のシンプルな習慣でした。半信半疑で始めたものの、３ヶ月後には自然と−３kg。体も気持ちも軽くなり、「こんな簡単なことで変われるなんて」と驚いたそうです。ストレス食いの陰に“浅い呼吸”が潜んでいたSさんが太りやすくなっていた原因は、長時間のPC