70歳は「古希」と言われる。これは中国の詩「人生七十古来稀なり」（古くから、人生で70歳まで生きることは稀である）に由来している。そんな長生きの目印と言える「古希」だが、最近の70歳はみんなエネルギッシュ！今回は、芸能界で1955年生まれ、今年70歳を迎えたエネルギッシュな面々をまとめた！【写真】70歳に見えない！1955年生まれの芸能人（6人）■ 明石家さんま何と言っても「この人、もう70代なんだ…！」と驚か