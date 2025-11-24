メ～テレ（名古屋テレビ） 23日午後、愛知県春日井市で住宅が焼ける火事があり、女性1人が死亡しました。 23日午後1時54分ごろ、春日井市八田町の住宅で「火事です」とこの家に住む女性から119番通報がありました。 消防車など12台が駆けつけ火は約4時間半後に消し止められましたが木造2階建ての住宅が全焼しました。 消防によりますと住宅から女性1人が救出されましたが、その場で死亡が確認されました。 警察に