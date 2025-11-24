メ～テレ（名古屋テレビ） 24日、三重県松阪市で行われた品評会で最優秀に選ばれた松阪牛が過去最高額で競り落とされました。 74回目を迎えた「松阪肉牛共進会」では予選を通過した特産松阪牛50頭が出品され、肉のつき方や毛並みなどが審査されました。 最優秀の牛には、明和町の中尾教昭さん（64）が育てた「かずみ」が選ばれました。 中尾さんの最優秀受賞は2年連続です。 競りでは、津市内の精肉店「朝日屋」が