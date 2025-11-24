ソニー生命保険株式会社はこのほど、全国のシニア(50歳～79歳)男女1000人に対し、今年で13回目となる「シニアの生活意識調査」をインターネットリサーチで実施、結果を公表した。 【調査結果】「旅行」「テレビ」の２強に続くシニア世代の楽しみとは 現在の楽しみについて尋ねたところ、1位「旅行(45.2％)」、2位「テレビ/ドラマ(38.3％)」、3位「映画(28.6％)」、4位「読書(27.6％)」、5位「グルメ