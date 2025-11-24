来年に向けて、すでに手帳を購入している人も多いようです。デジタル時代の今、紙の手帳が人気となっています。最新のトレンドを取材しました。 福岡市・天神で、紙の手帳の魅力について聞きました。■街の人「いつ何をしたか、振り返って見られることはいいかな。」「携帯だけよりも紙の手帳の方が便利なので。打つよりも書いた方が早いので、使っています。」中には、スケジュールの管理をスマホと紙の手帳で併用してい