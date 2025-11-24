2004年、プロ野球は混乱の中にあった。当時巨人のオーナーだった渡辺恒雄氏は、他球団のオーナーとともに10球団による1リーグ制を実現しようと動いた。だが、渡辺氏の発言により事態は急変する。NHKチーフ・プロデューサーの安井浩一郎さんによる『独占告白渡辺恒雄平成編』（新潮社）より、一部を紹介する――。写真提供＝共同通信社プロ野球のオーナー会議に向かう巨人の渡辺恒雄オーナー（右）と西武の堤義明オーナー＝2004