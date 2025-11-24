イスラエルが23日（現地時間）、親イラン武装組織「ヒズボラ」の参謀総長を狙ってレバノンの首都ベイルートを空爆した。イスラエル首相府はこの日午後、声明を通じて「先ほど軍がベイルート中心部で、ヒズボラの再建と再武装を進めていた参謀総長に対し空爆を行った」と明らかにした。イスラエル首相府は、ベンヤミン・ネタニヤフ首相がカッツ国防相やエヤル・ザミール軍参謀総長らの建議を受け、攻撃を指示したと説明した。レバノ