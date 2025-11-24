Hey! Say! JUMP郄木雄也が、タレント ユージらとの宅飲みで「赤ちゃん言葉」を使ってはしゃぐ様子が公開され、赤面した。【映像】赤ちゃん言葉ではしゃぎ回る郄木雄也『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田