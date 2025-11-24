太平洋側は晴れるでしょう。行楽日和になりそうです。23日（日）は雲が広がった関東も24日（月）は晴れそうです。にわか雨もなく、洗濯物を干したまま出かけても大丈夫でしょう。日本海側は雲が多くなりそうです。東北の日本海側や北陸は所々でにわか雨がありそうです。急な雨や落雷にご注意ください。＜日中の気温＞23日（日）と同じくらいのところが多いでしょう。北日本は平年より5℃くらい高く、東日本と西日本は平年より3℃く