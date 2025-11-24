気象庁気象庁は24日、北日本から西日本で26日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。降ひょうの恐れもあり、農作物や農業施設の管理にも注意するよう求めた。気象庁によると、24日夜から25日朝にかけて気圧の谷が九州の西から西日本太平洋側に進み、25日朝までにこの気圧の谷上に発生する低気圧が前線を伴い発達しながら東日本太平洋側から三陸沖に進む。その後、上空約5500メートルにこの時期と