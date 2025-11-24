■中国共産党の重要会議で起きた"異変"10月20〜23日、中国共産党は「四中全会」（第20期中央委員会第4回全体会議）とよばれる重要会議を開催した。そこで、2026〜30年の中期的な経済・社会目標を示す第15次五ヵ年計画の草案である、「国民経済・社会発展第15次五カ年計画に関する中国共産党中央の建議」（以下、「建議」）を採択した。来年3月の全人代（国会に相当）で最終的な計画が公表される予定である。中国の習近平総書記（画