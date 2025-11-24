昨今、長期休みを利用して高額な「闇バイト」に手を染める学生たちが社会問題となっている。しかし、今からおよそ四半世紀前──スマホもSNSもない「ガラケー」全盛期──の夏にも、たった1台の携帯電話で大人の世界と繋がり、毎夜「性のアルバイト」で荒稼ぎした女子中高生たちが存在することはご存知だろうか。「料金は60分3万円」「彼氏がいるから本番はしない」──。昼は「普通」の顔を持つ彼女たちが、驚くほど淡々と語った