第2世代のデリカミニ。第1世代とはフェイスの面積が大きく異なるが、人気の原動力だったオフロード車風エクステリアデザインのイメージを上手く継承している（筆者撮影）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]クロスカントリー4×4的な特徴が顕著になった新型「デリカミニ」10月29日に発売された三菱自動車の軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」の第2世代モデルを短時間、ロードテス