毎年、年末ジャンボ宝くじ売り場には行列ができる。富裕層マーケティングを長く手掛けてきた西田理一郎さんは「宝くじ購入者は一般的に低所得者が多い。一方で富裕層も娯楽として楽しむ高級宝くじがある」という――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■結果発表まで夢を見ることができる年末ジャンボ宝くじの行列を見ていると、日本人は「くじ」が好きな国民だと改めて思う。今年の