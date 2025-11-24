イスラエル軍は23日、レバノンの首都ベイルート郊外を空爆し、親イラン武装組織ヒズボラの軍事部門トップを殺害しました。イスラエル軍は23日、ベイルート南部郊外を空爆し、ヒズボラの軍事部門トップ、アリ・タバタバイ氏を殺害したと発表しました。イスラエル軍はタバタバイ氏がヒズボラの再建を主導し、多くのイスラエル市民の虐殺を計画していたとしています。地元メディアによりますと、この攻撃で5人が死亡、28人が負傷しま