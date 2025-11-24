11月23日、高知競馬場で行われた4R・仁淀川特別（3歳上・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、ロレンツォ（牡7・高知・田中守）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にガラパゴス（牡6・高知・打越勇児）、3着にフリーホースパーク（牡6・高知・田中譲二）が入った。勝ちタイムは1:30.7（良）。1番人気で宮川実騎乗、ピンシャン（牡8・高知・打越勇児）は、7着敗退。レース序盤、先行するピンシャンにユラリユラメイテが追走、やや