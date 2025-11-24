11·î23Æü¡¢ÂÓ¹­¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¤¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊBG3¡¦4ºÐ¾å¡¦¥ÀÄ¾200m¡Ë¤Ï¡¢ÀÖÄÍ·ò¿Îµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¿¥«¥é¥­¥ó¥°¥À¥à¡Ê²´5¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Â¼¾å¿µ°ì¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¥³¥¦¥Æ¥¤¡Ê²´8¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦ÄÐ´Ü½Å¿Í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ä¥¬¥ë¥Î¥Ò¥í¥¤¥â¥Î¡Ê²´6¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Ä¹Éô¹¬¸÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:55.7¡ÊÇÏ¾ì¿å1.7¡ó¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÎëÌÚ·Ã²ðµ³¾è¡¢¥­¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ê²´6¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦¾®ËÌ±É°ì¡Ë¤Ï¡¢¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«