幻の「新線計画」を今に伝える「遺構」!?検索エンジンで「イカの耳 レシピ」と検索すると、イカのエンペラ（三角のひれ部分）を使った「バター醤油炒め」や「マヨ炒め」、「セロリ葉のアヒージョ」といったお酒のつまみに合いそうなメニューが色々と出てきます。一方、イカの耳とはまったく無関係に思われる「首都高」と組み合わせてみると、クルマ好きや道路マニアならピンとくる事象を思い浮かべるかもしれません。5号池袋線