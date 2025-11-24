ストーキングにさらなる規制2025年11月14日、日本代表のサッカー選手につきまとい行為をしたことで65歳の女性が逮捕された。女性は自身のSNSであたかも選手と恋愛があるかのような投稿をしていた。報道によれば、ダイレクトメールでその選手に粘着質な連絡を繰り返し、その選手の暮らす場所に何度か行っていたという。しかし選手と容疑者は全く面識もなかった。警察庁のHPには、「ストーカーとは、『つきまとい行為』や『位置情報