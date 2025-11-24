新時代の寵児、金集めの天才、権力欲の化身、AI教の教祖……。ChatGPTで世界に熱狂的なAIブームを起こした謎の男の実像とは。わずか3年で人類史上屈指の富を手にした〈アルトマンが真っ白なスニーカーを履いて、意を決したような笑みを浮かべて駆け込んできた。そばかすのせいで実年齢の37歳（注：取材当時）よりもずっと若く見える。アルトマンを見た誰もがまず目に留めるのは（中略）身長173センチのほっそりした小柄な体格だ。