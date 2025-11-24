立命館慶祥から関西の強豪、立命大に進んだ岩見沢市出身の坂下晴翔中堅手（４年）が、明治神宮大会（１４〜１９日）での４試合でリードオフマンとして活躍し、チームを創部初の準優勝へと導いた。岩見沢南小１年の時から１６年間、情熱を注ぎ続けた野球。大学卒業をもって一区切りつけ、新天地へ進む。初冬の神宮球場を包む観客の熱気が心地良かった。泣いても、笑っても坂下にとって最後の大会。「負ければ終わり。とにかく楽