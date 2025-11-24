先月26日、マレーシアのクアラルンプールで開かれた第47回ASEANサミットで、東ティモールが正式に、ASEAN（東南アジア諸国連合）に加盟した。東ティモールに長年通い続け、日本と東ティモールの架け橋になってきた山田満早稲田大学教授が、「苦難の歩み」を振り返った。新たなASEAN加盟国の誕生新たなASEAN加盟国は、1999年のカンボジア以来26年が経つ。東ティモールは2011年に正式加盟申請をしており、正式加盟まで14年間を要した