放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、現代の"東京三大席亭"について。＊＊＊たくさんの人間を束ねて、ひっぱっていき何かを為す。これが昔から「男の夢」といわれてきた。よく聞かされてきたのは男の夢を叶えるのはこの世界三つあると。「野球の監督」「映画監督」そして「オーケストラの指揮者」。