日本で女性初の内閣総理大臣が誕生して1か月が経つ。女性の参政権獲得から80年という節目の年についにガラスの天井が破られた一方で、同じ女性たちからの厳しく批判されている現実もある。仕事の出来不出来、思想信条の違いなどを理由にした理論的な攻撃ならまだわかる。だが、中には感情論による"口撃"もあり、ゲンナリしてしまう。"女性の敵は女性"なのかと──。このような状況が生まれる背景について考察する。【前後編の前