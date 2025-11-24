高畑充希が演技に魅入っていた女優の志田未来（32歳）が来年1月スタートのTBS系連続ドラマ『未来のムスコ』に主演することが発表された。同名の人気コミックが原作。女優の夢を追いながらもアルバイト生活を送る主人公・汐川未来（志田）の元に突然、10年後の未来から来た自身の息子を名乗る颯太（天野優）が現れる。彼氏のいない未来を「ママ」と呼び、2人で父親捜しを始める――というストーリーだ。志田といえば、中学生だった'