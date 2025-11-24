GT-Rファンは永遠に日産自動車（以下日産）は、R35型『日産GT-R』の生産終了を受け、その歴史とファンへの感謝を込めた特別展示イベント『FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜』を11月22〜24日の3日間、日産グローバル本社ギャラリーで開催している。【画像】歴代全てのGT-Rが集結！ファン感謝イベント『FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜』全200枚1969年に初代PGC10型が誕生して以来、約半世紀にわたり『日産の走りの象徴』とし