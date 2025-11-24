今週の米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「注目の経済指標」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。今週は、政府閉鎖解除後の公式統計と東京都区部コアCPIに注目［図表1］今週発表予定の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）21日12時時点のデータ。（＊）は米政府機関の一部閉鎖の影響で公表を延期米国では、政府閉鎖に伴い多くの公式統計の公表が遅延しています。この間、民間統計は労働市場が減速するなかでも