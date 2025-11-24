「アイドルを辞めた子がコンカフェで働いたり、イベントを開いたりして“ファンに会いたい”といってるけど、正直お金を稼ぎたいだけ。あの頃輝いていたのは事務所が用意してくれたもののおかげで、アイドルじゃなくなっても輝けると思ったら大間違い」【漫画】賛否の声が寄せられたアイドル卒業後の実態そんな辛辣な内容を描いた四コマ漫画がXで大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、アイドルグループBLUEGOATSのメンバーであ