＜大王製紙エリエールレディス最終日◇23日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞メルセデス・ランキング（MR）49位とシード圏ギリギリで大会を迎えていたルーキーの都玲華は、今までに感じたことのない緊張感と戦いながら、4日間をトータル2アンダー・26位タイで終えた。これによりMR50位のボーダー上になんとか踏みとどまり、プロ1年目で“トップ選手の称号”を手にした。【写真】都玲華さんの肩出し